Attualita 2282

Ss 640, interventi svincolo di Caltanissetta: disagi per chi arriva da Catania

Fino a venerdì 25 marzo, sarà necessario chiudere la rampa di connessione con l'autostrada A19

Redazione

Proseguono gli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 Palermo-Catania” e la nuova sede della statale 640 “Strada degli Scrittori”. Fino a venerdì 25 marzo sarà necessario chiudere al traffico, in orario diurno, la rampa dello svincolo normalmente utilizzata per i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agrigento e Caltanissetta. Il percorso alternativo prevede di proseguire sino al successivo svincolo di Ponte Cinque Archi, dove sarà possibile reimmettersi in autostrada verso Catania per poi uscire mediante lo svincolo di Agrigento sulla carreggiata opposta.



