Ss 640, interventi di finitura allo svincolo di Caltanissetta: chiusura della rampa per Palermo

Il percorso alternativo prevede l’immissione in autostrada mediante lo svincolo di Ponte Cinque Archi

Redazione

Proseguono gli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l’autostrada A19 “Palermo-Catania” e la nuova sede della statale 640 “Strada degli Scrittori”. Domani, mercoledì 11 maggio, in fascia oraria compresa tra le ore 18 e le ore 24, sarà necessario chiudere al traffico la rampa dello svincolo normalmente utilizzata dai veicoli provenienti dalla statale e diretti a Palermo. Il percorso alternativo prevede l’immissione in autostrada mediante lo svincolo di Ponte Cinque Archi, dopo avere percorso le statali 640dir, 626, 640 in direzione Caltanissetta Xirbi, 122bis e 121.







