Ss 640, apre lo svincolo di Caltanissetta: lunedì sarà presente anche Cancelleri

L'annuncio è del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Redazione

Il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, On. Giancarlo Cancelleri, lunedì, 21 febbraio, alle ore 11:00, si recherà sulla SS 640 per l’apertura dello svincolo di Caltanissetta.

A seguire il Sottosegretario si recherà per un sopralluogo presso il cantiere del by pass dove incontrerà la stampa



