Ss 640 Agrigento-Caltanissetta, Pignatone (M5S): "Lo Stato mostra attenzione per la Sicilia"

Per il deputato pentastellato la sinergia tra parlamento e governo sta dando i suoi risultati

Redazione

26 Marzo 2021 16:08

Un impegno che parte dal Parlamento, con le sue battaglie, con i fondi che destina. E poi, anche dal Governo che sta dimostrando grande attenzione al Sud. Colgo l'occasione per ringraziare a tal proposito il nostro sottosegretario alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri per l'importante lavoro che continua a svolgere e la sua presenza continua.

È questa la sinergia che fa bene al Paese e che sta portando a concretizzare, passo dopo passo, opere infrastrutturali, ma anche misure rivolte allo sviluppo economico della Sicilia. Sappiamo bene che c'è ancora tanto da fare, e non dobbiamo prenderci in giro, però le strade si aprono, il cambio di passo rispetto al passato è evidente”. Così il deputato alla Camera Dedalo Pignatone a margine dell'apertura di oggi di un altro tratto a doppio senso di marcia della SS 640 nei pressi dello svincolo Caltanissetta nord.



