Ss 640 Agrigento-Caltanissetta, demolizione del viadotto Salso: interverrà Cancelleri

Sarà presente anche il sottosegretario delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile

Redazione

18 Ottobre 2021 17:17

Domani mattina il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri sarà sulla SS 640 - Palermo-Catania per la demolizione del secondo tratto del Viadotto Salso (dalla campata 38 alla 47 b). Per motivi di sicurezza il pezzo dell’autostrada interessato verrà chiuso al traffico già alle 08:45, l’esplosione controllata sarà documentata con foto e video ed avverrà dalle 9 alle 12. Il Sottosegretario sarà accompagnato da responsabili Anas.



