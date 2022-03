Attualita 178

SS 626 Licata-Torrente Braemi, Cancelleri: "Lavori entro la fine del 2022"

Sopralluogo questa mattina da parte del Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Redazione

31 Marzo 2022 13:04 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ss-626-licata-torrente-braemi-cancelleri-lavori-entro-la-fine-del-2022-licata-torrente-braem Copia Link Condividi Notizia

Questa mattina, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri, accompagnato dal Direttore ANAS Sicilia Ing. Raffaele Celia, si è recato presso la SS 626 DIR Licata-Torrente Braemi, asse viario che collega il centro abitato di Licata alla SS 626 e quindi alla A19. “Avuta la certezza da Anas sull’approvazione a breve del progetto esecutivo per il completamento del tratto Licata-Torrente Braemi della SS 626 finalmente, dopo 30 anni, possiamo finalmente assicurare questo territorio del completamento degli ultimi 12 km di una strada”, commenta il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri.

“Mettiamo la parola fine a tutti i disagi subiti dai Comuni, della Provincia di Agrigento e di Caltanissetta, interessati al tratto stradale. Sono davvero soddisfatto nell’apprendere dunque da Anas che a maggio sarà approvato il progetto esecutivo per il completamento. Ho fortemente voluto la conclusione delle fasi progettuali e nello stesso tempo l’individuazione delle somme necessarie per i lavori, circa 18 milioni”, continua Cancelleri. “Dopo tutti questi anni di inattività, accelerare e recuperare il tempo perduto era il minimo per questo territorio. Basta attese, entro la fine del 2022 saranno avviati i lavori” conclude.



Questa mattina, il Sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili On. Giancarlo Cancelleri, accompagnato dal Direttore ANAS Sicilia Ing. Raffaele Celia, si è recato presso la SS 626 DIR Licata-Torrente Braemi, asse viario che collega il centro abitato di Licata alla SS 626 e quindi alla A19. "Avuta la certezza da Anas sull'approvazione a breve del progetto esecutivo per il completamento del tratto Licata-Torrente Braemi della SS 626 finalmente, dopo 30 anni, possiamo finalmente assicurare questo territorio del completamento degli ultimi 12 km di una strada", commenta il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Giancarlo Cancelleri. "Mettiamo la parola fine a tutti i disagi subiti dai Comuni, della Provincia di Agrigento e di Caltanissetta, interessati al tratto stradale. Sono davvero soddisfatto nell'apprendere dunque da Anas che a maggio sarà approvato il progetto esecutivo per il completamento. Ho fortemente voluto la conclusione delle fasi progettuali e nello stesso tempo l'individuazione delle somme necessarie per i lavori, circa 18 milioni", continua Cancelleri. "Dopo tutti questi anni di inattività, accelerare e recuperare il tempo perduto era il minimo per questo territorio. Basta attese, entro la fine del 2022 saranno avviati i lavori" conclude.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare