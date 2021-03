Attualita 61

Ss 117 bis Gela-Catania, Anas avvia i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della strada

I lavori ammontano a circa 25 milioni di euro. Sono inoltre in corso le progettazioni di altri interventi, per un investimento ulteriore di circa 74 milioni di euro

Redazione

29 Marzo 2021 16:42

Sono stati avviati oggi i primi cantieri nell’ambito dei lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’itinerario Catania-Gela. I primi tratti interessati dalle lavorazioni riguardano la strada statale 117bis “Centrale Sicula”, dal km 76 al km 82, incluso il completamento della rotatoria presente al km 80,650 della statale. La scorsa settimana sono stati inoltre consegnati all’impresa aggiudicataria, e sono quindi di prossimo avvio, i lavori dal km 12 al km 43 della strada statale 417 “Di Caltagirone”.

I lavori consegnati – avviati oggi o di imminente avvio – hanno un importo di investimento pari a circa 25 milioni di euro. Sono inoltre in corso le progettazioni di altri interventi, per un investimento ulteriore di circa 74 milioni di euro. I lavori sono stati aggiudicati mediante una gara di accordo quadro suddivisa in tre lotti.

Il primo lotto comprende la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino”, dal km 80,200 al km 84,500, e la strada statale 417 “Di Caltagirone”, dal km 43,000 al km 70,100, aggiudicato al R.T.I. “CONS.COOP CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO mandataria - FCG S.R.L. - F.D. SRL - PYPELINE SPA - C.A.E.C. CONSORZIO ARTIGIANO EDILE COMISO SOC.COOP - TECNOLAVORI”

Il secondo lotto è finalizzato all’adeguamento della statale 417, dal km 12,000 al km 43,000, aggiudicato al CONSORZIO MEDIL SCPA. Il terzo lotto comprende i lavori dal km 0,000 al km 12 della statale 417 e dal km 73,240 al km 91,830 della strada statale 117bis “Centrale Sicula”, aggiudicato a CONSORZIO VALORI SCARL.

Anas ha aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture della Regione Sicilia del 14 Novembre 2016, per garantire il rispetto della legalità nei cantieri.



