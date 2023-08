Cronaca 1026

Sradica parchimetro e lo carica in auto, incastrato dal video di un cittadino

L'uomo, un 32enne, è stato poi arrestato dalla polizia che lo ha rintracciato

Redazione

Ha sradicato dal marciapiede un parchimetro in pieno giorno, nel centro di Cerignola, in provincia di Foggia, e lo ha caricato nel portabagagli della propria auto allontanandosi come se nulla fosse. L'uomo, un 32enne, è stato poi arrestato dalla polizia che lo ha rintracciato grazie al video del furto realizzato da un cittadino.

Le immagini, infatti, hanno fatto subito il giro del web accompagnate dal titolo "Poco fa a Cerignola", e sono arrivate anche agli agenti del locale commissariato. Il parchimetro, in cui c'erano 127 euro, era stato poi abbandonato poco distante dal veicolo. (ANSA)



