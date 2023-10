Cronaca 223

Spuntano nuove chat: Alessia Pifferi voleva fuggire a Tenerife con un uomo conosciuto on line

I due arrivano anche ad incontrarsi di persona, prima che un incidente occorso all’uomo porti ad un raffreddamento dei rapporti

Redazione

Alessia Pifferi, la 37enne arrestata con l’accusa di omicidio per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di soli 18 mesi, progettava di trasferirsi a Tenerife con un uomo appena conosciuto. È quanto emerge da alcune chat diffuse in anteprima dalla trasmissione Iceberg che andrà in onda questa sera su Telelombardia.

La donna pianificava di lasciare l’Italia e la figlia per iniziare una nuova vita alle Canarie

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe conosciuto online un uomo con cui avrebbe pianificato di lasciare l’Italia per trasferirsi alle Canarie. Nei messaggi scambiati si fa riferimento alla ricerca di un appartamento a Tenerife, con l’uomo che invia alla Pifferi la descrizione di un “Trilocale doppi servizi e 2 camere. In centro a Tenerife. Completamente arredato. Con piscina” al costo di 833 euro al mese. La donna sembra entusiasta della proposta, rispondendo: “Sarà bellissimo amore. Sarà molto più che bellissimo”. E in un altro messaggio aggiunge: “Se tu dicessi amore partiamo adesso, via via preparo si va guarda se potessi. E che tu fossi già in pensione guarda, che me lo chiedessi. Lo farei subito, guarda fidati”.

Chat e messaggi rivelano il progetto di fuga della Pifferi con il nuovo compagno

I due arrivano anche ad incontrarsi di persona, prima che un incidente occorso all’uomo porti ad un raffreddamento dei rapporti. “Ma io capisco tutto, però posso capire il dolore, posso capire che ti sei spaventato, mi sono scusata. Comunque sia io quando ti ho lasciato stamattina non mi sono accorta di niente” dice la Pifferi in un audio inviato all’uomo.

Il raffreddamento dei rapporti dopo un incidente occorso all’uomo

La chat prosegue tra dichiarazioni d’amore e messaggi espliciti, finché i toni non cambiano improvvisamente, con la donna che sembra arrabbiata: “E se non vuoi più stare con me dopo me lo dici bello chiaro e netto. Ok? Penso che c’è anche un certo limite nella vita di parlare delle cose. Ok? Non sono una delinquente. Non sono una persona che ha la fedina penale sporca”. Le rivelazioni gettano nuova luce sul contesto in cui è maturato il terribile episodio. Alessia Pifferi, pur di assecondare il suo nuovo compagno online, era disposta ad abbandonare l’Italia e la figlia Diana, che ha lasciato morire di stenti. Una vicenda che scuote le coscienze e che pone interrogativi su quanto i social network possano influenzare le relazioni e le vite delle persone. (fonte Donnaclick.it)



