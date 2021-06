Attualita 285

Sprint vaccini in Sicilia, si punta ai teenager: da giovedì prenotazioni ai ragazzi fra 12 e 15 anni

La platea degli aventi diritto è di circa 160 mila persone, un numero non troppo ampio che potrebbe essere immunizzato in tempi abbastanza rapidi

Redazione

08 Giugno 2021 13:09

La Sicilia potrebbe aprire tra giovedì e venerdì le prenotazioni per la vaccinazione dei ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni completando così la campagna vaccinale con l’ultimo target finora mancante.È l’intenzione della struttura commissariale regionale - scrive Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia oggi in edicola - che sta lavorando assieme ai tecnici di Poste Italiane a questa soluzione dopo che l’Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libero all’uso di Pfizer anche per i dodicenni.

La platea degli aventi diritto è di circa 160 mila persone, un numero non troppo ampio che potrebbe essere immunizzato in tempi abbastanza rapidi. «Saremo in grado di vaccinare alcuni dodicenni già il giorno seguente alla prenotazione - spiegano dalla struttura commissariale siciliana - ma contiamo di procedere in maniera spedita garantendo gli slot liberi nell’arco di quindici giorni sempre che ci sia la disponibilità delle dosi».



