Spostamenti tra regioni dal 15 febbraio, oggi si decide: il pericolo varianti spinge verso la proroga

"Serve ancora la massima attenzione", afferma il ministro alla Salute Roberto Speranza. La riapertura dei confini regionali potrebbe slittare di una settimana

11 Febbraio 2021

Dare il via libera allo spostamento tra le regioni dal 15 febbraio o prorogare lo stop anche per quelle "in giallo": questo il dilemma che verrà sciolto oggi dal governo dopo l'incontro con i governatori. Se n'è già discusso nell'ultimo Consiglio dei ministri, in cui Roberto Speranza ha mantenuto la sua linea del rigore: per il ministro della Salute lo stop dovrebbe restare in vigore fino al 5 marzo, data di scadenza dell'attuale Dpcm.«Daremo un parere formale e informale - perché comunque va data una valutazione - sul tema dello spostamento tra le regioni», ha confermato il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini. A tenere alto l'allarme è la diffusione delle varianti di Coronavirus: «Serve ancora la massima attenzione - afferma Speranza - perché sono insidiosissime».

Se i governatori saranno d'accordo con la proroga, il Cdm potrebbe riunirsi già venerdì o sabato e far slittare la riapertura dei confini regionali almeno di una settimana. In ogni caso rimane la possibilità di andare nelle seconde case, anche se si trovano in zona arancione o rossa.

«Dal 16 gennaio 2021 le disposizioni in vigore consentono di fare rientro alla propria residenza domicilio o abitazione senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette seconde case. Pertanto proprio perché si tratta di una possibilità limitata al rientro è possibile raggiungere le seconde case anche in un’altra regione o provincia autonoma, anche da o verso le zone arancione o rossa, solo a coloro che possono comprovare di aver effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge 14 gennaio 2021».





