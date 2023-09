Attualita 1970

Sposa scappa dal matrimonio e chiede il divorzio: "Mio marito mi ha umiliata davanti a tutti"

Il motivo? Il consorte le ha fatto uno scherzo che ha riportato a galla un vecchio trauma

Redazione

01 Settembre 2023 12:28 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sposa-scappa-dal-matrimonio-e-chiede-il-divorzio-mio-marito-mi-ha-umiliata-davanti-a-tutti Copia Link Condividi Notizia

Matrimonio finito nel peggiore dei modi per una sposa di 27 anni, che ha mollato il marito durante il pranzo di nozze. La donna si è sfogata sui social, confessando di essere fuggita perché il consorte è “un mostro”. Tramite la piattaforma Reddit, dove gli utenti raccontano le proprie disavventure chiedendo un parere, una sposa ha confessato di essere scappata durante il pranzo del suo matrimonio. Il motivo? Il consorte le ha fatto uno scherzo che ha riportato a galla un vecchio trauma. Ha esordito:

“Avevamo programmato tutto in ogni minimo dettaglio e mai mi sarei immaginata che mio marito potesse farmi uno scherzo del genere. Sapeva quanto tenessi al fatto che tutto fosse perfetto e lui ha deciso di rovinare tutto spaccandomi la torta nuziale in faccia. Purtroppo erano mesi che mi faceva vedere sempre più video di questi orribili scherzi e io gli avevo sempre fatto notare che era davvero una cosa orribile, ma lui ne era come affascinato e rideva a crepapelle. Così ha pensato di rovinare tutto”.

Lo sfogo della sposa: il marito è un mostro

La sposa ha proseguito: “Stiamo insieme da tre anni e spesso mi è capitato di raccontargli il mio trauma subito quando avevo solo 17 anni. Mia mamma, nonostante l’avessi supplicata di non farlo, dopo essermi truccata per la mia festa, ha deciso di prendere la torta e spiattellarmela in faccia. Fu imbarazzante per me, tutti i miei amici mi presero in giro per mesi e quell’episodio mi segnò molto. E mai avrei pensato che mio marito, sapendo il mio trascorso, facesse una cosa del genere proprio nel giorno che avrebbe dovuto essere il più bello della mia vita”. Così la sposa è scappata durante il pranzo del matrimonio e ha chiesto il divorzio.

La sposa pretende il divorzio

Prima del matrimonio, la sposa aveva avvisato il marito: se le avesse tirato la torta in faccia lo avrebbe lasciato. Tanto è stato. Adesso la 27enne pretende il divorzio. Ha dichiarato: “Nonostante gli avessi detto tante volte che se lo avesse fatto, lo avrei lasciato, lui non mi ha mai preso sul serio e, ha deciso di farlo lo stesso, scoppiando a ridere di fronte a tutti. È stato umiliante, quindi ho preso e sono scappata dal mio matrimonio. Sono tornata a casa, ho preso le mie cose e sono andata a casa di un mio amico. Per giorni ho ricevuto chiamate dalla mia famiglia e dalla sua e tutti mi hanno detto che sono infantile che lui è un bravo uomo e quello era solo uno scherzo. Ho sbagliato a reagire così? Dovrei perdonarlo?”. Gli utenti di Reddit, quasi in massa, hanno appoggiato la sua scelta e le hanno consigliato di proseguire con la richiesta di divorzio.



Matrimonio finito nel peggiore dei modi per una sposa di 27 anni, che ha mollato il marito durante il pranzo di nozze. La donna si è sfogata sui social, confessando di essere fuggita perché il consorte è "un mostro". Tramite la piattaforma Reddit, dove gli utenti raccontano le proprie disavventure chiedendo un parere, una sposa ha confessato di essere scappata durante il pranzo del suo matrimonio. Il motivo? Il consorte le ha fatto uno scherzo che ha riportato a galla un vecchio trauma. Ha esordito: "Avevamo programmato tutto in ogni minimo dettaglio e mai mi sarei immaginata che mio marito potesse farmi uno scherzo del genere. Sapeva quanto tenessi al fatto che tutto fosse perfetto e lui ha deciso di rovinare tutto spaccandomi la torta nuziale in faccia. Purtroppo erano mesi che mi faceva vedere sempre più video di questi orribili scherzi e io gli avevo sempre fatto notare che era davvero una cosa orribile, ma lui ne era come affascinato e rideva a crepapelle. Così ha pensato di rovinare tutto". Lo sfogo della sposa: il marito è un mostro

La sposa ha proseguito: "Stiamo insieme da tre anni e spesso mi è capitato di raccontargli il mio trauma subito quando avevo solo 17 anni. Mia mamma, nonostante l'avessi supplicata di non farlo, dopo essermi truccata per la mia festa, ha deciso di prendere la torta e spiattellarmela in faccia. Fu imbarazzante per me, tutti i miei amici mi presero in giro per mesi e quell'episodio mi segnò molto. E mai avrei pensato che mio marito, sapendo il mio trascorso, facesse una cosa del genere proprio nel giorno che avrebbe dovuto essere il più bello della mia vita". Così la sposa è scappata durante il pranzo del matrimonio e ha chiesto il divorzio. La sposa pretende il divorzio

Prima del matrimonio, la sposa aveva avvisato il marito: se le avesse tirato la torta in faccia lo avrebbe lasciato. Tanto è stato. Adesso la 27enne pretende il divorzio. Ha dichiarato: "Nonostante gli avessi detto tante volte che se lo avesse fatto, lo avrei lasciato, lui non mi ha mai preso sul serio e, ha deciso di farlo lo stesso, scoppiando a ridere di fronte a tutti. È stato umiliante, quindi ho preso e sono scappata dal mio matrimonio. Sono tornata a casa, ho preso le mie cose e sono andata a casa di un mio amico. Per giorni ho ricevuto chiamate dalla mia famiglia e dalla sua e tutti mi hanno detto che sono infantile che lui è un bravo uomo e quello era solo uno scherzo. Ho sbagliato a reagire così? Dovrei perdonarlo?". Gli utenti di Reddit, quasi in massa, hanno appoggiato la sua scelta e le hanno consigliato di proseguire con la richiesta di divorzio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare