Sportello dell'energia: Open Day online il 7 maggio per informare i consumatori

Il progetto vede coinvolte sei associazioni di tutela dei diritti dei consumatori, con capofila Federconsumatori Sicilia

Redazione

01 Maggio 2021 13:30

Si terrà il 7 maggio online, sulla piattaforma Zoom, l'open day de "Lo Sportello dell'Energia", progetto che vede coinvolte sei associazioni di tutela dei diritti dei consumatori, con capofila Federconsumatori Sicilia. Inizialmente previsto "in presenza", presso le sedi dei singoli sportelli attivati sul territorio siciliano dalle sei associazioni, l'open day è stato trasformato in un evento solo online in osservanza della normativa anti-covid. Le finalità, però, restano identiche: informare i consumatori su quali servizi possono offrire loro i 13 sportelli attivati dalle associazioni e fornire anche le informazioni essenziali per comprendere come funziona il mercato dell'energia.

L'Open Day Online sarà strutturato in sei sessioni brevi da 45 minuti, a partire dalle 9 del mattino del 7 maggio 2021. Gli utenti interessati potranno iscriversi ad una singola sessione di loro interesse o a tutto l'evento, in modo assolutamente gratuito inviando una email all'indirizzo di posta elettronica a info@federconsumatorisicilia.it. Chi si sarà iscritto ad una sessione riceverà via email, pochi minuti prima dell'inizio della sessione, un link per partecipare alla videoriunione su Zoom. L'elenco delle sessioni è disponibile sul sito di Federconsumatori Sicilia, o può essere richiesto per posta elettronica allo stesso indirizzo per le iscrizioni.

Lo Sportello dell'Energia è un progetto di Federconsumatori Sicilia, Associazione Consumatori e Utenti, Adiconsum Sicilia, Aiace, Lega Consumatori Sicilia e Movimento Difesa del Cittadino. E' realizzato nell'ambito del Programma Generale di Intervento della Regione Siciliana con l'utilizzo di fondi del Ministero dello Sviluppo Economico.



