Sport 177

Sport, nel 2022 l'Italia ha vinto più medaglie del 2021: è terza dietro a Stati Uniti e Australia

Siamo i primi europei davanti alla Cina, una roba mostruosa. E non è ancora finita" ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò

Redazione

24 Ottobre 2022 16:22 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sport-nel-2022-litalia-ha-vinto-piu-medaglie-del-2021-e-terza-dietro-a-stati-uniti-e-australia Copia Link Condividi Notizia

"Il 2021 è stato un anno incredibile per lo sport italiano e tutti dicevano che era impossibile ripetersi. Ma nel 2022 stiamo andando meglio, in questo momento abbiamo superato le 283 medaglie del 2021 e siamo terzi al mondo dietro solamente Stati Uniti e Australia. Siamo i primi europei davanti alla Cina, una roba mostruosa. E non è ancora finita". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante l’Assemblea della Commissione Nazionale Atleti Coni “Stronger Together” al Salone d'Onore del Comitato Olimpico, a Roma.

"Quando sono in giro per il mondo mi chiedono come fa l'Italia ad andare così bene se non c'è lo sport nella scuola, se c'è un divario nord-centro-sud spaventoso, se ci sono problemi socio-economici e legati all'impiantistica? Semplice, il nostro sistema è unico al mondo. Tutti cercano di capirlo e di copiarlo, ma è talmente folle e unico da essere quasi un marchio registrato. In altri Paesi inizi subito a fare sport a scuola ed è un grande vantaggio, noi invece fondiamo tutto sulle Asd. Questa è la nostra forza", ha aggiunto Malagò.



"Il 2021 è stato un anno incredibile per lo sport italiano e tutti dicevano che era impossibile ripetersi. Ma nel 2022 stiamo andando meglio, in questo momento abbiamo superato le 283 medaglie del 2021 e siamo terzi al mondo dietro solamente Stati Uniti e Australia. Siamo i primi europei davanti alla Cina, una roba mostruosa. E non è ancora finita". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, durante l'Assemblea della Commissione Nazionale Atleti Coni "Stronger Together" al Salone d'Onore del Comitato Olimpico, a Roma. "Quando sono in giro per il mondo mi chiedono come fa l'Italia ad andare così bene se non c'è lo sport nella scuola, se c'è un divario nord-centro-sud spaventoso, se ci sono problemi socio-economici e legati all'impiantistica? Semplice, il nostro sistema è unico al mondo. Tutti cercano di capirlo e di copiarlo, ma è talmente folle e unico da essere quasi un marchio registrato. In altri Paesi inizi subito a fare sport a scuola ed è un grande vantaggio, noi invece fondiamo tutto sulle Asd. Questa è la nostra forza", ha aggiunto Malagò.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare