Sport, le scuole di calcio del Vallone si riuniscono per collaborare: a Bompensiere parte il primo stage

Il progetto partirà da Bompensiere già da oggi pomeriggio con uno stage per giovanissimi ed esordienti

Redazione

Qualche giorno fa si è svolta una riunione tra i rappresentanti della maggior parte delle scuole calcio del Vallone: SUTERA, CAMPOFRANCO, MILENA, BOMPENSIERE, MONTEDORO E SERRADIFALCO. Si è discusso sulla possibilità di attuare una sorta di collaborazione e si è trovata unità d'intenti. È noto che in questi piccoli paesi il problema principale è quello dei numeri, si riesce infatti ad organizzare al meglio solo le categorie minori come primi calci, piccoli amici e, forse, pulcini. Invece per i ragazzi delle categorie "esordienti" o "giovanissimi" si trovano serie difficoltà, proprio a causa dell' impossibilità di comporre squadre da nove o undici. È un problema comune per tutti, e perciò si è deciso di affrontarlo tutti insieme.

È importante precisare che NON CI SARÀ ALCUNA FUSIONE, CONTINUERÀ AD ESSERCI LA SCUOLA CALCIO DI MILENA , piuttosto che quella di Serradifalco, di Campofranco ecc.

L’OBIETTIVO, COME DETTO, SARA' QUELLO di CREARE un UN VIVAIO COMUNE CHE POSSA COMPETERE AD ARMI PARI CON LE STRUTTURE CALCISTICHE DEI PAESI PIÙ GRANDI E DI CALTANISSETTA STESSA. Il progetto parte già mercoledì pomeriggio a Bompensiere con uno stage per due categorie: giovanissimi (2009-2010 ) ed esordienti ( 2011- 2012).

Eugenio Di Marco

Nella foto :

ONOFRIO DI FRANCESCO

ENRICO LIPARI

EUGENIO DI MARCO

ANGELO ALBA

TOTÒ CARAMANNA

MICHELANGELO BENVISSUTO

ENZO ZACCARIA



