Attualita 512

Sport a scuola, l'istituto "Caponnetto" di Caltanissetta è il vincitore del contest regionale

La tutor Chiara Farina ha portato avanti un percorso motorio, sportivo ed educativo appassionando tutti i bambini al mondo dello sport e della salute

Redazione

02 Maggio 2023 21:47 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sport-a-scuola-listituto-caponnetto-di-caltanissetta-e-il-vincitore-del-contest-regionale Copia Link Condividi Notizia

Abbiamo il piacere di condividere la decisione dell’Organismo Regionale per lo “Sport a Scuola” che ha individuato il nostro Istituto, come vincitore del Contest. La classe 2^ B è la vincitrice regionale del contest del Progetto “Scuola Attiva Kids”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e da Sport e salute S.p.A. con l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria.

Nel corrente anno scolastico, il progetto “Scuola Attiva Kids” ha coinvolto la scuola primaria” A.Caponnetto” dove la tutor Chiara Farina ha portato avanti un percorso motorio, sportivo ed educativo appassionando tutti i bambini al mondo dello sport e della salute. Le classi hanno partecipato al contest sulla corretta alimentazione, che chiedeva loro di produrre un video, un audio o un testo dopo aver guardato la video clip “Energia”. Gli “ ingredienti speciali” fondamentali erano: cibo buono, cuore sano, mente attiva, muoversi, giocare, socializzare e l’inclusione.

La classe 2^B ha realizzato, sulla base musicale data dal Contest, un testo originale, cantando e traducendo la canzone, anche con la lingua dei segni. Un video emozionante, in cui i nostri piccoli cantori rap (promotori di cibo buono e sano) si sono cimentati anche da interpreti L.I.S.( lingua italiana dei segni) Gli alunni della 2 B, sono stati guidati dalle insegnanti: Lianelisa Ragusa, Luana Spinelli e Pina Colaianni.

Ecco i loro nomi : Brancato Anna Sofia, Falzone Giulia, Giarratana Dorotea, Guttadauro Biagio, Lombardo Yris Gioia, Mattia Morelli, Martorana Salvatore, Riggi Giada, Sagona Massimiliano, Sciollintano Jacopo,Scuderi Giusy,Vinciguerra Emma. E tutti noi vogliamo unirci a loro e ringraziarli per il grande traguardo raggiunto! Un ringraziamento speciale va al D.S. prof. Maurizio Lomonaco che incoraggia sempre la partecipazione ad iniziative significative, come queste. Grazie a questo successo la scuola riceverà un buono per l’acquisto di materiale sportivo!

Cordialmente, le insegnanti Spinelli e Ragusa.



Abbiamo il piacere di condividere la decisione dell'Organismo Regionale per lo "Sport a Scuola" che ha individuato il nostro Istituto, come vincitore del Contest. La classe 2^ B è la vincitrice regionale del contest del Progetto "Scuola Attiva Kids", promosso dal Ministero dell'Istruzione e da Sport e salute S.p.A. con l'obiettivo di valorizzare l'educazione fisica nella scuola primaria. Nel corrente anno scolastico, il progetto "Scuola Attiva Kids" ha coinvolto la scuola primaria" A.Caponnetto" dove la tutor Chiara Farina ha portato avanti un percorso motorio, sportivo ed educativo appassionando tutti i bambini al mondo dello sport e della salute. Le classi hanno partecipato al contest sulla corretta alimentazione, che chiedeva loro di produrre un video, un audio o un testo dopo aver guardato la video clip "Energia". Gli " ingredienti speciali" fondamentali erano: cibo buono, cuore sano, mente attiva, muoversi, giocare, socializzare e l'inclusione. La classe 2^B ha realizzato, sulla base musicale data dal Contest, un testo originale, cantando e traducendo la canzone, anche con la lingua dei segni. Un video emozionante, in cui i nostri piccoli cantori rap (promotori di cibo buono e sano) si sono cimentati anche da interpreti L.I.S.( lingua italiana dei segni) Gli alunni della 2 B, sono stati guidati dalle insegnanti: Lianelisa Ragusa, Luana Spinelli e Pina Colaianni. Ecco i loro nomi : Brancato Anna Sofia, Falzone Giulia, Giarratana Dorotea, Guttadauro Biagio, Lombardo Yris Gioia, Mattia Morelli, Martorana Salvatore, Riggi Giada, Sagona Massimiliano, Sciollintano Jacopo,Scuderi Giusy,Vinciguerra Emma. E tutti noi vogliamo unirci a loro e ringraziarli per il grande traguardo raggiunto! Un ringraziamento speciale va al D.S. prof. Maurizio Lomonaco che incoraggia sempre la partecipazione ad iniziative significative, come queste. Grazie a questo successo la scuola riceverà un buono per l'acquisto di materiale sportivo!

Cordialmente, le insegnanti Spinelli e Ragusa.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare