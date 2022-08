Cronaca 247

Formentera, incendio divora yacht da 25 milioni di euro: a bordo 16 persone. Il video

A bordo 16 persone, inclusi 7 membri dell'equipaggio, e tutte sono state evacuate

Redazione

12 Agosto 2022 15:16 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/spettacolare-incendio-divora-uno-yacht-da-25-milioni-di-euro-al-largo-di-formentera-il-video Copia Link Condividi Notizia

Uno yacht di 45 metri che navigava ieri pomeriggio nelle acque al largo di Cala Saona de Formentera è stato distrutto dalle fiamme a causa di un incendio dichiarato a bordo, ha riferito il servizio di emergenza 112. La barca si trovava a 12 miglia da Formentera e due barche di soccorso marittimo e una pattuglia del servizio marittimo della Guardia Civile si sono recate allo yacht per cercare di controllare l'incendio. L'avviso di questo evento è avvenuto intorno alle 17:00 e il Salvamento Marítimo ha inviato le barche "Salvamar Acrux" e "Guardamar Concepción Arenal".

16 persone stavano viaggiando sullo yacht, inclusi 7 membri dell'equipaggio, e tutte sono state evacuate dall'imbarcazione della Guardia Civile, senza che siano stati riportati danni personali. L'incendio ha costretto all'attivazione del piano speciale di emergenza per contaminazione accidentale delle acque in fase di allerta. Il video fa vedere il superyacht “Aria SF”, lungo 45 metri e costato 25 milioni di euro, varato ad aprile del 2022, bruciare davanti a Cala Saona a Formentera”. Secondo il portale digitale Superyachtfan, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una nave battente bandiera maltese, di proprietà di un imprenditore dedito all'industria automobilistica e il suo prezzo di mercato è di 25 milioni di dollari. Di seguito il link del video dello spettacolare incendio: https://www.itemfix.com/v?t=a8d3ma&jd=1



Uno yacht di 45 metri che navigava ieri pomeriggio nelle acque al largo di Cala Saona de Formentera è stato distrutto dalle fiamme a causa di un incendio dichiarato a bordo, ha riferito il servizio di emergenza 112. La barca si trovava a 12 miglia da Formentera e due barche di soccorso marittimo e una pattuglia del servizio marittimo della Guardia Civile si sono recate allo yacht per cercare di controllare l'incendio. L'avviso di questo evento è avvenuto intorno alle 17:00 e il Salvamento Marítimo ha inviato le barche "Salvamar Acrux" e "Guardamar Concepción Arenal". 16 persone stavano viaggiando sullo yacht, inclusi 7 membri dell'equipaggio, e tutte sono state evacuate dall'imbarcazione della Guardia Civile, senza che siano stati riportati danni personali. L'incendio ha costretto all'attivazione del piano speciale di emergenza per contaminazione accidentale delle acque in fase di allerta. Il video fa vedere il superyacht "Aria SF", lungo 45 metri e costato 25 milioni di euro, varato ad aprile del 2022, bruciare davanti a Cala Saona a Formentera". Secondo il portale digitale Superyachtfan, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei Diritti", si tratta di una nave battente bandiera maltese, di proprietà di un imprenditore dedito all'industria automobilistica e il suo prezzo di mercato è di 25 milioni di dollari. Di seguito il link del video dello spettacolare incendio: https://www.itemfix.com/v?t=a8d3ma&jd=1

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare