Spese di viaggio per terapie oncologiche, distretto sanitario del nisseno concede contributi

Il Distretto socio-sanitario D10 ha pubblicato l'avviso per inoltrare la domanda

Redazione

Il presidente del Distretto Socio Sanitario D10, Giuseppe Catania, comunica che è stato pubblicato un Avviso Pubblico finalizzato alla erogazione contributi per spese di viaggio per terapie oncologiche e visite ai cittadini affetti fa malattie oncologiche, da SLA, da distrofia muscolare e da sclerosi multipla presso centri specializzati. Chiunque sia in possesso dei requisiti può inoltrare domanda in uno dei comuni facenti parte del distretto socio-sanitario D10 (Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba) utilizzando apposita istanza.



