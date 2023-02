Sport 133

Special Olympics, Giochi "Special Tennistavolo": svolta a Messina la prima tappa, le altre gare a Gela il 26 febbraio

Hanno preso parte alla manifestazione anche il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore Massimo Finocchiaro e il tecnico nazionale di tennistavolo Salvatore Caruso

Redazione

Si sono svolte a Messina le prime gare del torneo “Special Tennistavolo”, nei Giochi a squadre promossi da Special Olympics Italia. Nella città dello Stretto la tappa inaugurale riservata al concentramento Sud, cui hanno partecipato le associazioni sportive Aipd di Termini Imerese, la Pongistica Messina e l’Orizzonte di Gela. Le squadre, composta da due atleti titolari e altrettante riserve, si sono sfidate nel doppio special e nel doppio unificato. Il torneo è caratterizzato da partite di andata e ritorno: la tappa messinese ha visto svolgersi le gare d’andata, mentre quelle di ritorno sono in programma al PalaLivatino Gela il prossimo 26 febbraio.

Due i livelli di abilità nei tornei, A e B: nel livello A, la sfida tra Orizzonte e Pongistica Messina è stata vinta dalla squadra messinese che parteciperà ai prossimi mondiali di Berlino, mentre nel livello B l’Orizzonte ha vinto contro le altre due concorrenti. Del concentramento Sud fanno parte inoltre le associazioni sportive Tennistavolo Vittoria 1999, Pingwings di Roma e Speedy Spin di Nuoro: le gare che non si sono svolte a Messina verranno recuperate a Gela. Quello disputato alla palestra di Villa Dante è stato un evento che ha avuto grande successo, caratterizzato da tanto entusiasmo e voglia di divertirsi da parte degli atleti di Special Olympics che, come sempre, hanno dato il meglio distinguendosi per impegno e passione.

Hanno preso parte alla manifestazione anche il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore Massimo Finocchiaro e il tecnico nazionale di tennistavolo Salvatore Caruso. Soddisfatto il direttore regionale di Special Olympics Team Sicilia, Natale Saluci: «Siamo felici di aver iniziato il 2023 con il primo evento di caratura nazionale. L’obiettivo quest’anno è quello di far crescere il movimento nell’isola e presentare la realtà di Special Olympics alle varie comunità, per condividere e valorizzare la nostra missione fondamentale caratterizzata dalla “battaglia” per l’inclusione sociale attraverso lo sport».



