Attualita 350

Spazio alla cultura a San Cataldo con il gruppo guidato da Gianfranco Cammarata

Altro ospite della serata è stato Claudio Arcarese, il quale ha presentato il suo ultimo volume: San Cataldo: il casale, la baronia, la città, autentica opera

Redazione

15 Dicembre 2022 16:43 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/spazio-alla-cultura-a-san-cataldo-con-il-gruppo-guidato-da-gianfranco-cammarata Copia Link Condividi Notizia

"È stato davvero un incontro emozionante, che ci ha regalato tanta gioia " - commenta Gianfranco Cammarata, scrittore e conduttore del gruppo di lettura insieme alla poetessa Maria Concetta Naro. E quest'ultima: " Siamo felici per i livelli artistici e culturali raggiunti dal gruppo con il quale abbiamo ormai raggiunto una dimensione provinciale". Gli ospiti della serata sono stati: la giovane e talentuosa fotografa Giada Galletti, le cui foto hanno aperto un dibattito su Caravaggio, MIchelangelo e Marcuse, con e le riflessioni sul gioco della luce e del buio, sul concetto del non finito e sul ruolo dell'arte che libera dalle repressioni.

Altro ospite della serata è stato Claudio Arcarese, il quale ha presentato il suo ultimo volume: San Cataldo: il casale, la baronia, la città, autentica opera omnia della storia di San Cataldo, disamina attenta di fatti storici, di personaggi, di tutte le piccole-grandi cose spesso non conosciute ai più, ma di grande valore artistico, sociale e ambientale. L'ospite musicale della serata è stato il giovane pianista Giuseppe Messina, il quale ha deliziato i presenti proponendo loro musiche del grande Morricone, di Einaudi e di Emanuele Fasano, compositore suo amico e quasi coetaneo.

Sono intervenuti il poeta locale Peppe Riggi, declamando la sua " Poesia di Natale "; il direttore editoriale della rivista Galleria, Luigi Santagati, il quale ha proposto letture del poeta siciliano Lucio Zinna; Elio Cirrito ha proposto una lettura di Louis Jouvet sul senso della recita e del teatro. Inoltre, la grande camminatrice Salvina Palermo ha descritto il suo viaggio alle Cinque Terre, Liliana Minolfi ha proposto una divertente lettura sullo shopping, Elisa Guttadauria, la quale ha raccontato le recenti esperienze di gite culturali e artistiche nel territorio siciliano e Gioele Fragale, il quale ha parlato della sua ultima opera " Lettura di Esopo per una dialettica della sospensione dell'incredulità ".

Ha concluso la serata Maria Concetta Naro, leggendo il suo racconto " Santa Lucia " . Nell'occasione Gianfranco Cammarata ha annunciato la preparazione di due incontri sulla storia di San Cataldo, con il coinvolgimento degli studiosi Salvatore Alù, Claudio Arcarese,Luigi Bontà, Peppe Mammano e Luigi Santagati, da tenersi alla fine dell'inverno. Ha voluto essere della serata anche Grazia Visconti, la quale conduce con lo scrittore sancataldese il gruppo di lettura a Caltanissetta, per porgere al gruppo gli auguri natalizi e di buon anno. Prossimo appuntamento a metà gennaio.



"È stato davvero un incontro emozionante, che ci ha regalato tanta gioia " - commenta Gianfranco Cammarata, scrittore e conduttore del gruppo di lettura insieme alla poetessa Maria Concetta Naro. E quest'ultima: " Siamo felici per i livelli artistici e culturali raggiunti dal gruppo con il quale abbiamo ormai raggiunto una dimensione provinciale". Gli ospiti della serata sono stati: la giovane e talentuosa fotografa Giada Galletti, le cui foto hanno aperto un dibattito su Caravaggio, MIchelangelo e Marcuse, con e le riflessioni sul gioco della luce e del buio, sul concetto del non finito e sul ruolo dell'arte che libera dalle repressioni. Altro ospite della serata è stato Claudio Arcarese, il quale ha presentato il suo ultimo volume: San Cataldo: il casale, la baronia, la città, autentica opera omnia della storia di San Cataldo, disamina attenta di fatti storici, di personaggi, di tutte le piccole-grandi cose spesso non conosciute ai più, ma di grande valore artistico, sociale e ambientale. L'ospite musicale della serata è stato il giovane pianista Giuseppe Messina, il quale ha deliziato i presenti proponendo loro musiche del grande Morricone, di Einaudi e di Emanuele Fasano, compositore suo amico e quasi coetaneo. Sono intervenuti il poeta locale Peppe Riggi, declamando la sua " Poesia di Natale "; il direttore editoriale della rivista Galleria, Luigi Santagati, il quale ha proposto letture del poeta siciliano Lucio Zinna; Elio Cirrito ha proposto una lettura di Louis Jouvet sul senso della recita e del teatro. Inoltre, la grande camminatrice Salvina Palermo ha descritto il suo viaggio alle Cinque Terre, Liliana Minolfi ha proposto una divertente lettura sullo shopping, Elisa Guttadauria, la quale ha raccontato le recenti esperienze di gite culturali e artistiche nel territorio siciliano e Gioele Fragale, il quale ha parlato della sua ultima opera " Lettura di Esopo per una dialettica della sospensione dell'incredulità ". Ha concluso la serata Maria Concetta Naro, leggendo il suo racconto " Santa Lucia " . Nell'occasione Gianfranco Cammarata ha annunciato la preparazione di due incontri sulla storia di San Cataldo, con il coinvolgimento degli studiosi Salvatore Alù, Claudio Arcarese,Luigi Bontà, Peppe Mammano e Luigi Santagati, da tenersi alla fine dell'inverno. Ha voluto essere della serata anche Grazia Visconti, la quale conduce con lo scrittore sancataldese il gruppo di lettura a Caltanissetta, per porgere al gruppo gli auguri natalizi e di buon anno. Prossimo appuntamento a metà gennaio.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare