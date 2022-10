Cronaca 240

Spari a Gela, il Prefetto convoca comitato per la sicurezza: saranno potenziati i controlli delle forze dell'ordine

Al sindaco Lucio Greco è stato chiesto di completare rapidamente l'installazione del sistema di videosorveglianza

Redazione

Si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri, nei locali del Palazzo del Governo, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica pianificata dopo gli episodi verificatisi a Gela nel pomeriggio di sabato 22 ottobre. Alla seduta, presieduta dal Prefetto di Caltanissetta, dott.ssa Chiara Armenia, hanno partecipato il Procuratore della Repubblica di Gela, dott. Fernando Asaro, il Procuratore aggiunto della DDA, dott. Santi Roberto Condorelli, i vertici delle Forze dell’ordine, il Capo centro della DIA e il Sindaco di Gela.

In particolare, nel corso della riunione, dopo aver dato atto che sono in itinere attenti approfondimenti investigativi volti ad individuare gli autori dei recenti eventi delittuosi, si è proceduto ad un’analisi congiunta e dettagliata delle misure di prevenzione a carattere generale e dell’attività di controllo sul territorio operata dalle Forze dell’Ordine, in esito alla quale il Prefetto ha disposto un ulteriore potenziamento dei dispositivi in atto con l’intensificazione di servizi ad alto impatto. Inoltre, il Prefetto ha richiamato l’attenzione del Sindaco sulla necessità di completare rapidamente l’installazione del sistema di videosorveglianza, quale indispensabile strumento di osservazione per accrescere il livello di sicurezza sul territorio.

Infine, allo scopo di rafforzare le azioni di carattere preventivo sul territorio gelese, il Prefetto ha invitato il Sindaco ad avviare ogni utile iniziativa progettuale volta alla diffusione della legalità, sensibilizzando la cittadinanza a collaborare con le Forze dell’Ordine e a segnalare situazioni sospette o l’eventuale commissione di fatti delittuosi, così da favorire la tempestività degli interventi.



