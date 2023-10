Cronaca 375

Spari a Gela contro un'auto in marcia: indaga la polizia

A dettare l'ennesima azione criminosa sarebbero stati futili motivi tra vicini

Redazione

Spari contro un'auto questa mattina a Gela, intorno alle 8.45, in contrada Bulala. Qualcuno ha esploso colpi di arma da fuoco verso un'auto in transito. I proiettili non hanno raggiunto i tre occupanti del mezzo. Sono intervenuti i poliziotti del commissariato e della Squadra Mobile che indagano sull'accaduto. L'episodio non sarebbe riconducibile a criminalità organizzata ma, a quanto pare, legato a futili liti tra vicini.



