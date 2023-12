Cronaca 726

Sparatoria in pieno centro storico ad Agrigento: ferito un 48enne

È stata la stessa vittima a chiamare le forze dell'ordine

Redazione

20 Dicembre 2023 12:14

Sparatoria in pieno giorno nel centro storico di Agrigento. Secondo una prima ricostruzione, un uomo, che si trovava nei pressi di piazza Ravanusella, è stato raggiunto da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi per strada. A rimanere per terra, ferito, un tunisino di 48 anni, già noto alle forze dell'ordine. È stata la stessa vittima a chiamare le forze dell'ordine. Sul posto è giunta un'ambulanza, i sanitari hanno prestato le prime cure e trasportato l'uomo presso l'ospedale San Giovanni di Dio. Non si conosce ancora la gravità delle ferite riportate.

Sul luogo della sparatoria sono giunti i poliziotti della sezione volanti della Questura. Gli agenti intervenuti hanno compiuto tutti gli accertamenti del caso, ascoltando alcuni testimoni. Adesso dovranno sentire l'uomo rimasto ferito, la Procura ha aperto un'inchiesta. Al vaglio degli investigatori i filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.



