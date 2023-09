Sparatoria in centro ad Asti, ferita una donna in via Garibaldi

Sparatoria in centro ad Asti, ferita una donna in via Garibaldi

Colpi di arma da fuoco, ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. La donna passeggiava in centro con la figlia quando un uomo l'avrebbe ferita con una pistola. Poi sarebbe fuggito a bordo di un furgone

Redazione

Una sparatoria in pieno centro.poco dopo le 19 di ieri, tra le strade dello shopping di via Garibaldi.

Una donna di 45 anni sta passeggiando con la figlia 17enne quando viene colpita a una gamba dagli spari di un revolver. L'aggressore è un uomo, che dopo aver colpito la donna fugge tra la gente spaventata, a bordo di un furgone parcheggiato poco distante.

Succede ad Asti, proprio a pochi metri da piazza San Secondo e dal Municipio, dove era stato allestito lo studio tv per la diretta del nostro telegiornale, Il Tgr IN Piemonte, trasmesso proprio dalla città di Alfieri e del Palio. Nemmeno i camion Rai della regia e le telecamere a una manciata di passi hanno scoraggiato l'uomo.

Al momento la donna è ricoverata all'ospedale di Asti in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita.

Sotto choc la figlia che secondo i passanti avrebbe riconosciuto l'aggressore della madre.

Al momento non risulta nessun fermo, i carabinieri che indagano sulla vicenda sono sulle tracce dell'uomo. gli inquirenti stanno sentendo anche i testimoni e acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza di negozi e uffici della zona. nessuna ipotesi circa le motivazioni. Non si esclude una lite degenerata in violenza e nell'ennesim tentato femminicidio.



