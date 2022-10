Cronaca 541

Sparatoria a Gela, feriti due ambulanti: l'agguato in pieno giorno in via Niscemi

I feriti sono Vincenzo Cosca e Carmelo Famao, entrambi raggiunti agli arti inferiori.

Redazione

22 Ottobre 2022 20:42 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/sparatoria-a-gela-feriti-due-ambulanti-lagguato-in-pieno-giorno-in-via-niscemi Copia Link Condividi Notizia

La sparatoria è avvenuta in pieno giorno, in via Niscemi. I colpi, secondo le prime informazioni, sarebbero stati esplosi da qualcuno in sella ad uno scooter. Sparatoria intorno alle 12 di oggi a Gela: due uomini sono rimasti feriti dopo essere stati raggiunti da cinque colpi di pistola mentre si trovavano nei pressi di una motoape adibita a rivendita di frutta e verdura. I feriti sono Vincenzo Cosca e Carmelo Famao, entrambi raggiunti agli arti inferiori. La sparatoria è avvenuta in pieno giorno, in via Niscemi. I colpi, secondo le prime informazioni, sarebbero stati esplosi da qualcuno in sella ad uno scooter. Sul posto sono giunte le pattuglie del Reparto territoriale dei Carabinieri e del Commissariato di Polizia e le ambulanze. I due feriti sono stati trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita.(Qds.it)



La sparatoria è avvenuta in pieno giorno, in via Niscemi. I colpi, secondo le prime informazioni, sarebbero stati esplosi da qualcuno in sella ad uno scooter. Sparatoria intorno alle 12 di oggi a Gela: due uomini sono rimasti feriti dopo essere stati raggiunti da cinque colpi di pistola mentre si trovavano nei pressi di una motoape adibita a rivendita di frutta e verdura. I feriti sono Vincenzo Cosca e Carmelo Famao, entrambi raggiunti agli arti inferiori. La sparatoria è avvenuta in pieno giorno, in via Niscemi. I colpi, secondo le prime informazioni, sarebbero stati esplosi da qualcuno in sella ad uno scooter. Sul posto sono giunte le pattuglie del Reparto territoriale dei Carabinieri e del Commissariato di Polizia e le ambulanze. I due feriti sono stati trasportati in ospedale, non sono in pericolo di vita.(Qds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare