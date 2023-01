Cronaca 308

Sparano colpi di fucile per festeggiare Capodanno e pubblicano video su Fb, 3 denunciati dai carabinieri

I reati contestati sono omessa custodia di armi e munizioni, porto abusivo di armi e accensioni ed esplosioni pericolose

Redazione

I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno denunciato tre persone per omessa custodia di armi e munizioni, porto abusivo di armi e accensioni ed esplosioni pericolose. In un video su Facebook i militari hanno visto che due persone la notte di capodanno avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco da un terrazzo per festeggiare il nuovo anno. Dalle indagini è emerso che i due, di 50 e 32 anni, si sarebbero impossessati di un fucile custodito nella cassaforte della casa del suocero di uno dei 2 utilizzandolo per i festeggiamenti. Il proprietario dell'arma di 74 anni è stato denunciato per omessa custodia di armi e munizioni con ritiro a titolo cautelativo di 4 fucili, una pistola, una carabina e vari proiettili e cartucce regolarmente detenuti.



