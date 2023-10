Cronaca 552

Sparano al prof con una pistola di plastica: sospesi due studenti

La decisione presa dal consiglio di classe straordinario

Sono stati sospesi i due studenti 17enni che frequentano l'istituto Romanazzi di Bari che la scorsa settimana hanno portato in classe e usato una pistola in plastica contro un docente. Secondo quanto apprende l'ANSA, le sospensioni avrebbero una durata compresa tra i 7 e i 14 giorni, restando così di competenza del consiglio di classe che oggi si è riunito in sessione straordinaria. Se infatti la sospensione fosse stata superiore ai 14 giorni, la decisione su una possibile espulsione sarebbe stata vagliata dal consiglio di istituto.



