Cronaca 395

Spara pallini contro la finestra della vicina per dispetto: denunciato

I rapporti fra i due vicini di casa si erano deteriorati progressivamente, dopo una serie di dispetti reciproci

Redazione

Con una pistola ad aria compressa di libera vendita, ha sparato per dispetto sette pallini in metallo contro la finestra della cucina del'abitazione di una vicina di casa, una pensionata di 77 anni. Dopo la querela presentata dalla donna, un pescatore di 40 anni di Carbonia e' stato denunciato per danneggiamento dai carabinieri che gli hanno anche sequestrato pistola e munizioni, trovate durante una perquisizione domiciliare. I rapporti fra i due vicini di casa si erano deteriorati progressivamente, dopo una serie di dispetti reciproci: dall'auto parcheggiata in modo da impedire all'altro di posteggiare a sua volta al bidone della spazzatura piazzato davanti all'ingresso dell'abitazione altrui. Coi pallini sparati contro la finestra della vicina, pero', il quarantenne e' incappato in un reato. (AGI)



