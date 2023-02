Cronaca 421

Spaccio di stupefacenti, furto e detenzioni di armi: a Gela arrestato un 36enne

Dovrà scontare un cumulo di pene di 11 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione

Redazione

La Squadra Mobile ha tratto in arresto un 36enne gelese in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato e detenzione di armi. L’uomo, a seguito di condanna definitiva, deve scontare un cumulo di pene di 11 anni, 9 mesi e 26 giorni di reclusione. Gli agenti, dopo le formalità di rito, hanno condotto l’arrestato al carcere di Gela.



