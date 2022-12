Cronaca 3649

Spaccio di stupefacenti e un tentato omicidio a Caltanissetta: ecco i nomi degli otto indagati

Sono accusati di aver ceduto droga dopo gli approvvigionamenti che sarebbero avvenuti a Catania, Enna e Palermo

Redazione

Attualmente dei nove indagati dai carabinieri e dalla squadra mobile raggiunti da ordinanza di custodia cautelare solo uno ne manca all'appello. Gli altri otto indagati raggiunti dall'ordinanza emessa dal gip Valentina Balbo sono Nicola Carbone di 26 anni che ora è ristretto in carcere. Arresti domiciliari con braccialetto elettronico sono stati disposti per Giuseppe Contino di 36 anni, Marco Manuel Giangreco di 25 anni e Andrea Bellia di 30 anni. Arresti domiciliari anche per Francesco Michele Pio Maiorana di 21 anni, Marco Nalbone di 24 anni e Alessia Contino di 29 anni. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per Salvatore Luca Curatolo di 32 anni.



