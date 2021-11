Cronaca 262

Spaccio di droga e detenzione di un coltello: denunciati a Gela due ventenni

Le denunce sono scattate nell'ambito dei servizi di controllo del territorio effettuati dai carabinieri

Redazione

12 Novembre 2021 11:08 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/spaccio-di-stupefacenti-e-detenzione-di-un-coltello-due-denunce-tra-gela-e-mazzarino Copia Link Condividi Notizia

I Carabinieri di Gela, nell’ambito dei servizi di intensificazione del contrasto alla criminalità organizzata e comune disposti dalla Prefettura di Caltanissetta e coordinati dal Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia di Palermo, nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e porto illegale di coltello.

A Gela i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, impegnati nei servizi straordinari di controllo del centro storico, hanno denunciato in stato di libertà un 19enne gelese, trovato in possesso di 7 dosi di marijuana, e un 20enne gelese che teneva in tasca un pericoloso coltello a serramanico della lunghezza di 13 cm.



I Carabinieri di Gela, nell'ambito dei servizi di intensificazione del contrasto alla criminalità organizzata e comune disposti dalla Prefettura di Caltanissetta e coordinati dal Reparto Territoriale Carabinieri di Gela, con il supporto dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia di Palermo, nei giorni scorsi, hanno denunciato in stato di libertà due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e porto illegale di coltello. A Gela i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, impegnati nei servizi straordinari di controllo del centro storico, hanno denunciato in stato di libertà un 19enne gelese, trovato in possesso di 7 dosi di marijuana, e un 20enne gelese che teneva in tasca un pericoloso coltello a serramanico della lunghezza di 13 cm.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare