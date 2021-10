Cronaca 1024

Spaccio di stupefacenti a scuola: a San Cataldo e Niscemi aumenteranno controlli forze dell'ordine

Nel corso di una riunione in prefettura - come riporta la nota - sono stati esaminati i progetti per contrastare il fenomeno

Redazione

04 Ottobre 2021 11:26

Lo scorso 1° ottobre, presso il Palazzo del Governo, il Prefetto della provincia di Caltanissetta ha sottoscritto due protocolli d’intesa “Scuole Sicure 2021/2022” con gli Amministratori dei Comuni di Niscemi e di San Cataldo, finalizzati alla prevenzione e al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. Su impulso del Prefetto di Caltanissetta, i predetti Enti locali hanno manifestato l’intendimento di aderire all’iniziativa del Ministero dell’Interno diretta all’erogazione di finanziamenti a valere sul Fondo per la sicurezza urbana, presentando proposte progettuali finalizzate alla lotta al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in ambiti scolastici. Le proposte progettuali sono state esaminate nel corso della riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e nel contempo approvate sul presupposto della loro coerenza con le finalità dell’iniziativa ministeriale. I progetti finanziati si espleteranno durante il corso dell’attuale anno scolastico con una significativa presenza delle Forze dell’Ordine nei centri comunali ove insistono i plessi scolastici.



