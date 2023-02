Cronaca 599

Spaccio di droga: poliziotti arrestano a Gela un pusher di 23 anni

Era ai domiciliari per altra causa ed è stato condotto in carcere: deve scontare una pena di 3 anni, 10 mesi e 20 giorni

Redazione

I poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gela hanno tratto in arresto un ventitreenne gelese in esecuzione di provvedimento di esecuzione di pena detentiva, emesso dall’Autorità giudiziaria, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel maggio del 2020. Nell’occorso il giovane fu trovato in possesso di 125 grammi di hashish. L’arrestato, che si trovava ai domiciliari per altra causa, è stato condotto al carcere di Gela dove dovrà scontare la pena di 3 anni, 10 mesi e 20 giorni di reclusione.



