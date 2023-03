Germania sotto shock per l'omicidio di una 12enne. A ucciderla sono state due coetanee

Germania sotto shock per l'omicidio di una 12enne. A ucciderla sono state due coetanee

La vittima era scomparsa sabato scorso e il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un bosco

Svolta clamorosa nelle indagini sul caso di una dodicenne uccisa in Germania a Freudenberg, vicino a Coblenza. Secondo quanto riportano i media tedeschi, fra cui la Dpa, sospettate dell'omicidio sarebbero due coetanee di 12 e 13 anni. Luise F. era scomparsa sabato scorso e il suo corpo senza vita è stato ritrovato in un bosco a pochi chilometri di distanza dal percorso che la bambina avrebbe dovuto fare per tornare a casa dopo essere stata da un'amica.



