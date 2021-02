Attualita 330

Sostituzione della rete idrica, disagi a Gela per tre giorni: stop all'erogazione nella zona alta

Il fermo della distribuzione inizierà alle 14 del 23 febbraio e si concluderà nella nottata del 26 febbraio

19 Febbraio 2021 13:26

Si comunica alla cittadinanza che, a seguito di lavori di sostituzione della rete idrica necessari ed improrogabili, finalizzati a mettere in esercizio la nuova condotta di adduzione principale proveniente dalle vasche di Spinasanta, sarà necessario sospendere la distribuzione idrica nella zona alta della città per 3 giorni, dal 23 al 26 febbraio.Di seguito il cronoprogramma:

Fermo della distribuzione a partire dalle ore 14 del 23 febbraio

Ripresa della distribuzione dalle prime ore (in nottata) del 26 febbraio

Al fine di minimizzare i disagi, il soggetto gestore del servizio idrico assicurerà la fornitura dei siti sensibili con servizio di autobotte per tutto il periodo di fermo della distribuzione.



