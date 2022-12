Attualita 77

Sostenibilità, da Legambiente tante proposte per un Natale 'green'

Si pensa anche ai regali per amici e parenti: dalle confezioni di prodotti coltivati dai terreni confiscati alle mafie ai prodotti Igp di Sicilia

Redazione

Sta ufficialmente per iniziare il conto alla rovescia per il Natale, il periodo più magico dell'anno, e non hai ancora idee originali su cosa mettere sotto l'albero? Legambiente ha pensato a qualche proposta per te, per un Natale ecosostenibile, per stupire i tuoi cari con doni speciali che fanno bene al Pianeta. Non solo. Il cigno verde ha raccolto anche quest'anno una serie di consigli e piccoli accorgimenti che contribuiscono a dare alle festività un'impronta più eco-friendly, dagli addobbi alla tavola, dal cibo alla scelta dei regali.

Quest'anno puoi portare sulla tavola delle feste un dono davvero unico e dalvalore inestimabile come ad esempio: una confezione di prodotti d'eccellenza coltivati nei terreni confiscati alle mafie, il cui ricavato va a sostegno delle

attività di salvaguardia delle specie a rischio e minacciate nelle aree d Legambiente Natura, come il Camoscio Appenninico, l'Orso Bruno Marsicano e la rara Orchidea Scarpetta di Venere. Dalle marmellate di Arancia Rossa di Sicilia IGP alla pasta di grano duro biologico trafilata al bronzo, dal vino Giato da uve autoctone della Sicilia occidentale al Ton, dolce da forno con scorzette d'arancia e Olio Extravergine di Oliva. Legambiente ti offre tre diverse opzioni di pacco, contenenti varie prelibatezze con cui allietare i palati di chi ami di più.

Sostieni la campagna di Legambiente Tartalove e adotta simbolicamente un esemplare di Caretta caretta, contribuendo alle spese per l'acquisto di medicinali, cibo e cure veterinarie. Il Natale è infatti l'occasione giusta

per unirti agli sforzi fatti durante tutto l'anno dai volontari che, attraverso i Centri di recupero e soccorso, curano e rimettono in libertà decine di tartarughe marine. Una volta effettuata la donazione riceverai il tuo

certificato di Adozione Digitale, documento che attesta il tuo contributo a salvare una specie in pericolo.

Inoltre Legambiente con la campagna?Save The Queen, è in prima linea per salvare le api dal rischio estinzione, fondamentali per il mantenimento della biodiversità ma sempre più minacciate dalla crisi climatica, inquinamento e

pesticidi. Con una piccola donazione mensile, questo Natale, puoi aiutare le apicoltrici e gli apicoltori impegnati nella loro tutela, contribuire alla piantumazione dei fiori preferiti dagli impollinatori, ai controlli mensili negli alveari, all'acquisto di prodotti 100% naturali per garantire la salute delle api.? Tra le mission della campagna c'è poi la donazione di arnie tecnologiche ad apicoltori che seguono un decalogo che certifica la sostenibilità e il rispetto delle api, in collaborazione con la start-up Beeing. Donando riceverai un ringraziamento personalizzato?via mail?e?un

e-book sulle api?da potere condividere con i propri cari.



