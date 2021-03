Cronaca 3997

Sosta davanti al panificio per Cancelleri e Gambino, ristoratori nisseni arrabbiati: "Noi abbiamo scelto di chiudere per evitare assembramenti"

Il sindaco replica sulla sua pagina facebook: "A volte stanchezza e velocità giocano brutti scherzi"

Rita Cinardi

26 Marzo 2021 20:33

Prima l’apertura di un tratto della Strada Statale 640 poi la sosta al panificio per mangiare qualcosa insieme. Ha suscitato le proteste dei cittadini e dei ristoratori nisseni la foto postata su facebook da un panettiere che ritrae il sottosegretario ai Trasporti Giancarlo Cancelleri insieme al sindaco di Caltanissetta, anche lui del M5S, Roberto Gambino, intenti a consumare pezzi di tavola calda con altre persone. Caltanissetta, infatti, è zona rossa ormai dal 15 marzo e i contagi non accennano a diminuire. Proprio per questo più volte, nel corso delle sue dirette su facebook, il sindaco aveva esortato i cittadini a non fare assembramenti davanti ai bar aperti per l’asporto. Tanto che qualcuno ha anche dovuto chiudere.

“Io ho due bar e una friggitoria – racconta Giuseppe Balbo - e abbiamo scelto di chiudere perché la situazione in città è molto critica e capita che le persone si fermino a mangiare davanti i locali nonostante sia vietato. Quindi con grande senso di responsabilità abbiamo fatto questa scelta. Ecco perché una foto di questa fa ancora più rabbia”. In seguito alle proteste dei cittadini la foto è stata rimossa ma ha fatto in tempo a passare da profilo in profilo e adesso i nisseni vogliono una spiegazione su quanto accaduto. Il sindaco Roberto Gambino ha replicato sulla sua pagina facebook personale. "A volte la stanchezza e la velocità giocano brutti scherzi - ha detto il primo cittadino - una foto non può cancellare il lavoro svolto quotidianamente con impegno e passione. Non mi aspetto comprensione ma neanche tutti questi attacchi gratuiti. Chiedo scusa alla città se ho turbato la sensibilità dei miei concittadini".



