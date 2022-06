Cronaca 722

Sortino, esplosione in un appartamento: muore un forestale, la sorella estratta viva dalle macerie

L'esplosione si è verificata in via Carlentini. La vittima è Vincenzo Failla

Redazione

Un uomo ha perso la vita la notte scorsa in seguito all’esplosione, e al successivo incendio, in un’abitazione di due piani a Sortino, in provincia di Siracusa. Lo rendono noto i vigili del fuoco.La vittima è Vincenzo Failla, 56 anni, operaio forestale. È deceduto nell’esplosione avvenuta nella sua abitazione di via Carlentini, a Sortino. Secondo una prima ricostruzione, la deflagrazione è avvenuta a causa di una fuga di gas. La sorella che abitava insieme a lui è stata estratta ancora viva dalle macerie ed è stata trasferita in ospedale.(Gds.it)



