Sorpresi con 5,8 chili di cocaina in auto nei pressi di Buonfornello: arrestati due corrieri

La droga è stata rinvenuta in un doppiofondo ricavato nel portellone posteriore del mezzo grazie al fiuto del cane antidroga J-Az

Redazione

I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato 5,8 chili di cocaina, occultata in un’autovettura sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Buonfornello in direzione Palermo. In particolare, nella serata di giovedì scorso 17 febbraio, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio effettuati lungo le rotabili che conducono al capoluogo, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo sottoponeva a controllo un’autovettura ed all’identificazione dei due soggetti a bordo, i quali, nel corso delle operazioni, si mostravano da subito particolarmente agitati e insofferenti.

Pertanto, i militari operanti effettuavano una più approfondita attività di ispezione del mezzo, rinvenendo, grazie al fiuto del cane antidroga J-AZ del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, svariati involucri di plastica trasparente sottovuoto, cosiddetti “panetti”, abilmente nascosti in un doppiofondo ricavato nel portellone posteriore dell’autovettura, contenenti complessivamente 5,8 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 500.000 euro. I due corrieri di nazionalità italiana stati condotti presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo, a disposizione della Procura della Repubblica termitana.





