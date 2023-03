Cronaca 995

Sorelline di 7 e 10 anni violentate dal fidanzato della mamma: la più grande lo incastra con un video

L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata su minore: solo a distanza di anni, la giovane ha trovato il coraggio di raccontare tutto agli assistenti sociali a 17 anni

Redazione

Avrebbe violentato per anni una bambina che all'epoca aveva solo 7 anni e sua sorella maggiore di 10. Adesso l'uomo di origini siciliane, ex compagno della madre e ormai 70enne, è finito a processo. A interrompere la lunga e terribile catena di violenza sessuale sarebbe stata la sorella maggiore, registrando un video con il quale il loro aggressore è stato incastrato. L'episodio è successo a Torino, dove in questi giorni è in corso il processo che vede protagonista l'ex compagno della mamma delle due vittime. L'uomo è accusato di violenza sessuale aggravata e continuata su minore ma, a causa dell'età, ha scampato il carcere poiché i fatti risalgono a più di 10 anni fa. La vittima più giovane, infatti, adesso ha 19 anni e ha testimoniato per oltre due ore in aula contro l'ex patrigno, protetta da un paravento, e raccontando l'incubo vissuto da lei e la sorella, quando di anni ne aveva solo 7.

«Ero così piccola e mi faceva male. Mi ha rovinata. Stavo zitta, nella mia testa pensavo di fare un torto a mia mamma perché le stavo rubando il fidanzato», ha spiegato ai giudici la ragazza. Gli abusi si consumavano quando loro madre non c'era, quando la donna era al lavoro. «Mia sorella ha tirato fuori il cellulare. Gli ha detto: Ti ho registrato. Ora lo dico a mamy. Lui ha cacciato un urlo profondo, come di terrore. Le ha strappato il telefono, l'ha lanciato sull'armadio e ha rotto lo specchio. Lei si è come sopraelevata. È salita su una sedia per essere alla sua altezza. Gli ha urlato: "Ti mando in galera". E gli ha fatto il dito medio. Lui è come esploso, le ha tirato un pugno in un occhio. Poi ha preso i vestiti, quelli sporchi e quelli puliti, e li ha messi in una valigia», ha raccontato la 19enne.

A quel punto l'uomo è fuggito in Sicilia, interrompendo anche la relazione con la madre delle due bambine. Ma, prima del suo ritorno in Sicilia, le violenze si verificavano ogni giorno, soprattutto a casa di lui. «Anche a Natale, anche al mio compleanno. Sempre. Neanche un giorno mi ha lasciata libera. Persino quando stavo male e avevo la febbre» Nel corso del tempo non l'hanno mai denunciato. Solo a distanza di anni, la giovane ha trovato il coraggio di raccontare tutto agli assistenti sociali a 17 anni. A far scoppiare la sua rabbia è stata la denuncia da parte della madre aveva scoperto che fumava le canne: «L'ha fatto per aiutarmi», ha raccontato la giovane in tribunale. Ma è stato anche l'occasione per raccontare tutto e togliersi quell'enorme peso che si portava dentro da troppo tempo.



