Cronaca 120

Sorelle morte lo stesso giorno a Marianopoli, oggi sarà eseguita l'autopsia

Secondo una nuova ricostruzione degli inquirenti è possibile che una delle due sorelle sia morta per un malore causato dall'assunzione di medicinali, disidratazione e per il forte caldo

Rita Cinardi

30 Giugno 2021 09:20

Sarà eseguita oggi pomeriggio alle 17 all'obitorio dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta l'autopsia sul corpo delle sorelle di Marianopoli morte, a poche ore di distanza l'una dall'altra, la mattina del 26 giugno. Le due sorelle sono state trovate all'interno di una casa piena di immondizia ed escrementi per terra. Quando i carabinieri sono arrivati hanno trovato le due donne chiuse all'interno di una stanza con le finestre chiuse dove era quasi impossibile respirare per via del caldo e delle condizioni igieniche. Una delle due donne era già morta, l'altra, in condizioni gravissime, è stata trasportata verso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia ma è morta durante il tragitto.

Secondo gli inquirenti, che in un primo tempo avevano ipotizzato come causa della morte la denutrizione, è possibile invece che una delle due sorelle sia morta per un malore causato dall'assunzione di medicinali, disidratazione e per il forte caldo. Non è escluso, visto che le due sorelle avevano un fortissimo legame che l'altra, scoprendo che la sorella era morta abbia, a sua volta, accusato un malore che le è stato fatale. Ma al momento si tratta solo di ipotesi che dovranno essere confermate dall'esame autoptico dei due cadaveri.



