Sorce di San Cataldo è il presidente della Fua Caltanissetta - Enna, vice presidente Territo di Serradifalco

L'elezione è avvenuta questa mattina alla presenza dei 21 consiglieri comunali eletti nei sette comuni aderenti

Redazione

Il presidente pro tempore dell’Unione dei Comuni - Area Urbana Funzionale della Sicilia Centrale - “Fua Caltanissetta”, Roberto Gambino, ha convocato per oggi nell’Aula consiliare di Palazzo del Carmine del capoluogo nisseno, la seduta del Consiglio per eleggere il presidente e il vice presidente.

Il Fua (Functional Urban Area) Caltanissetta, l'Unione dei Comuni Area Urbana funzionale della Sicilia Centrale. Il soggetto che si occuperà dell'attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana, per il periodo di programmazione 2021-2027, di cui fanno parte, oltre a Caltanissetta (che è il Comune capofila), Delia, Enna, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco e Sommatino.

Il Consiglio dell’Unione, in base a quanto stabilito dallo Statuto del Fua Caltanissetta, è composto da 21 Consiglieri, dato dalla somma dei Consiglieri eletti dai singoli Consigli comunali (tre per ogni singolo Comune) aderenti all’Unione. A presiedere la prima seduta è stato il consigliere anziano, Calogero Adornetto, che, assieme ad altri 20 Consiglieri, eletti dai rispettivi Consigli comunali di appartenenza, compongono l’intero Consiglio dell’Unione.

I ventuno consiglieri dell’Unione sono: Calogero Adornetto, Lisa Faraci e Marina Mancuso (Comune di Caltanissetta); Mirko Andolina, Marco Greco e Naomi Fiammetta (Comune di Enna); Nini Lori Asaro, Antonio Drogo e Martino Di Gregorio (Comune di Delia); Rosario Sorce, David Alù e Vincenzo Naro (Comune di San Cataldo; Salvatore Di Paola, Giuseppe Notaro e Paola Surianu (Comune di Santa Caterina Villarmosa); Daniele Territo, Daria Serafina Pace e Alessandro Safonte (Comune di Serradifalco); Emanuele Salvatore Sallemi, Rocco Vinciguerra e Giuseppe Galante (Comune di Sommatino).

Il Consiglio dell’Unione, che determina l’indirizzo politico-amministrativo dell’Unione e ne controlla l’attuazione, nella sua prima seduta ha pertanto discusso i due punti fissati all’ordine del giorno e ha votato ed eletto all’unanimità dei presenti: come presidente Rosario Sorce (Comune di San Cataldo) e vice presidente Daniele Territo (Comune di Serradifalco).

«Ringrazio tutti per avermi votato all’unanimità - ha dichiarato il neo presidente del Consiglio dell’Unione subito dopo la sua elezione -. Un’unità che rende forte la Fua e tutto il territorio che rappresenta. Chiederò a tutto il Consiglio, a partire da me, il massimo impegno per sfruttare questa grande opportunità che questo strumento offre. La mia vita politica e amministrativa - continua Rosario Sorce - è stata sempre guidata da due parole: condivisione e visione. Questa continuerà a essere la mia guida nell’espletamento di questo nuovo e prestigioso incarico e questo è quello che chiederò a tutti i colleghi che compongono l’Unione dei Comuni».

Subito dopo il ringraziamento del neo presidente Sorce è intervenuto il sindaco di Caltanissetta, Roberto Gambino. «Oggi è una giornata storica per i Comuni che costituiscono la Fua perché, finalmente e per la prima volta, non sarà qualcuno al di sopra delle nostre teste a gestire i fondi da investire per lo sviluppo dei nostri territori, ma saremo direttamente noi a programmare e stabilire come e dove dovranno essere impiegate le risorse per le politiche territoriali per il periodo di programmazione 2021-2027. Ringrazio Rosario Sorce per avere accettato questo incarico - continua il sindaco Gambino -, è un uomo di esperienza che saprà guidare il Consiglio dell’Unione con saggezza e lungimiranza».



