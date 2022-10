Sommatino, si impiglia in una recinzione e perde un dito: trasferito in elisoccorso

Il trentaseienne era andato a giocare a calcetto nel campetto di una scuola elementare quando sarebbe rimasto incastrato

Rita Cinardi

Un uomo di Sommatino di 36 anni è stato trasferito in elisoccorso a Palermo dopo che ha perso il dito di una mano. E' successo questa mattina. Il trentaseienne era andato a giocare a calcetto nel campetto di una scuola elementare quando sarebbe rimasto incastrato con il dito in una recinzione. Il dito si è letteralmente staccato e subito sono stati contattati i soccorsi. Dalla centrale del 118 di Caltanissetta è stato disposto l'invio dell'elisoccorso e il paziente è stato trasferito direttamente al policlinico di Palermo per essere sottoposto a un intervento di chirurgia plastica.



