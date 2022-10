Politica 261

Sommatino, Sanfilippo e Sallemi aderiscono a Forza Italia. Mancuso: "Continuiamo a cresce con entusiamo"

Si tratta del presidente del consiglio comunale e di un consigliere

Redazione

05 Ottobre 2022

"Anche a Sommatino Forza Italia getta le basi per una costante e strutturata crescita politica e amministrativa”. Così commenta il Coordinatore azzurro per la provincia nissena nonché deputato regionale, on. Michele Mancuso, a seguito del passaggio di Rosalba Sanfilippo, (Presidente del Consiglio comunale di Sommatino) e di Emanuele Sallemi (Consigliere comunale) tra le fila di Forza Italia. “Si tratta di un’adesione che non può che rendermi orgoglioso del lavoro svolto sul territorio, certificato dall’ottimo risultato elettorale appena raggiunto – conclude l’on. Mancuso. Sono due valide risorse, alla prima esperienza politica e cariche di entusiasmo. Sapranno essere un valore aggiunto, con cui lavorare in sinergia per il bene della comunità locale”.



