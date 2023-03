Politica 203

Sommatino, riassegnate le somme per il ripristino del teatro comunale

I lavori aggiudicati con gara pubblica nel 2020 non sono mai iniziati perché il finanziamento era stato perduto

Redazione

Con grande soddisfazione, l'Amministrazione Comunale di Sommatino, guidata dal Sindaco Totò Letizia, comunica che è arrivata l'attesa riassegnazione delle somme, per l'anno 2023, del Finanziamento assegnato a Sommatino per il ripristino del Teatro Comunale. Il Finanziamento era ormai stato definitivamente perso dopo che i lavori, aggiudicati con gara pubblica nel 2020, non erano mai iniziati.

"Siamo felici ed orgogliosi del risultato ottenuto - trasmette il Sindaco Letizia - Quando siamo venuti a conoscenza dello scadere dei termini per l'esecuzione dei lavori del restauro del Teatro Comunale del Centro Polivalente, lavori per altro aggiudicati con gara pubblica a Novembre 2020, ci siamo subito mobilitati per far si che questa occasione per la nostra Comunità non venisse persa. Non è stato facile, ma grazie all'impegno ed alla disponibilità dei funzionari regionali del Dipartimento Beni Culturali, che ringraziamo di cuore, siamo riusciti ad ottenere la reimputazione delle somme per l'anno 2023 che ci permettono di dare finalmente avvio ai lavori. Con l'inizio delle attività di ripristino, previste a breve, potremo restituire così un importante servizio alla nostra Comunità. Le nostre Associazioni Culturali e Teatrali aspettavano, da fin troppo tempo ormai, di poter tornare nel Teatro Comunale di Sommatino. Presto sarà nuovamente possibile".



