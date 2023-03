Eventi 218

Sommatino, lo scrittore Giovanni Pulci presenta il suo nuovo libro "La luna sul fuoco"

Spiegando i suoi racconti l'autore ha fatto sentire agli spettatori gli odori e immaginato i colori

"La Luna sul fuoco", edito da Robin Edizioni, è il nuovo libro di Giovanni Pulci che è stato presentato al vecchio palazzo municipale di Sommatino, ristrutturato di recente, in presenza del sindaco Totò Letizia e dall'assessore Salvatore Bombello. La Dott. ssa Luisella Cravotta, che ha aperto la serata con una profonda considerazione sulla figura degli scrittori e dei poeti, per raggiungere poi quella personale dello stesso autore e del suo vissuto letterario, ha messo a fuoco alcuni importanti elementi che compongono l'opera presentata.

Il Prof. Luigi Pulci, appassionato e attento lettore, ha proseguito spiegando alcuni racconti, tra i tanti, come: "Sotto il cielo di Roma", "Il profumo della vigna", "Metropolis", facendone sentire gli odori e i colori. Un piacevole e simpatico dialogo tra il dott. Giovanni Gagliano e lo scrittore Giovanni Pulci, ha fatto da cornice ad una rilassante e intensa "chiacchierata culturale" che ha coinvolto i partecipanti con delle significative riflessioni.

L'attrice Olga Alessi, infine, ha trasportato il pubblico attraverso la profonda lettura di alcune poesie, facenti parte del volume, dando risalto a "Francisca Massara", donna vissuta alla fine del 600, meritevole, come ha spiegato il poeta nei vari dettagli, di aver sfidato il potere maschile, indossando i pantaloni. Il prossimo 21 marzo, un'altra tappa sarà fatta Gela in occasione della giornata mondiale della poesia.



