Sommatino, i consiglieri comunali Galante e Cellauro aderiscono a Fratelli d'Italia

L'ingresso nel partito è stato "battezzato" dall'on. Giuseppe Catania e dal coordinatore provinciale Fabiano Lomonaco

La famiglia di Fratelli d’Italia continua la sua ascesa in provincia di Caltanissetta con l’ingresso di due nuovi consiglieri comunali di Sommatino: Giuseppe Galante e Lillo Cellauro. Alla presenza dell’on. Giuseppe Catania e del coordinatore provinciale di FdI Fabiano Lomonaco, si è tenuto l’incontro con i due consiglieri, i quali, hanno confermato l’intenzione di sposare il progetto politico intrapreso già da tempo da Fratelli d’Italia nel nostro territorio, ribadendo altresì, l’importanza di essere presenti in consiglio comunale e di fare un’ opposizione seria e capace di dare risposte ai cittadini di Sommatino.

Grande soddisfazione da parte dell’on. Catania e dal coordinatore provinciale del partito Fabiano Lomonaco per i due nuovi ingressi che vanno ad arricchire la comunità di Fratelli d’Italia, confermando quel radicamento da tempo iniziato su tutta la Provincia. Entusiasmo anche da parte del coordinatore regionale Giampiero Cannella, il quale, rivolge ufficialmente il benvenuto ai due nuovi consiglieri, registrando così, un trend in continua crescita. Quest’ultimo,si complimenta infine, con la classe dirigente di tutto il partito per il lavoro che quotidianamente svolge al fine di radicare il consenso in ogni comune.



