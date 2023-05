Sommatino, barriere architettoniche in via Tasso e l'amministrazione non interviene

Cronaca 189

Sommatino, barriere architettoniche in via Tasso e l'amministrazione non interviene

Tre anni fa l'istanza che è rimasta inevasa. Da qui l'appello ad un intervento immediato

Redazione

Circa tre anni fa alcuni cittadini invalidi e con disabilità grave (legge 104) residenti in un cortile di via Torquato Tasso all'amministrazione comunale di Sommatino al civico n° 189 richiedevano interventi di sua competenza per il ripristino di una scaletta a cinque gradini e la messa in opera di un relativo corrimano per poter meglio raggiungere le abitazioni di residenza.

"A distanza di circa tre anni - denuncia Gianluca Infuso - niente è stato fatto per aiutare a risolvere questo grande problema che affligge quattro residenti con invalida e disabilità. Non solo non si è provveduto a sistemare la scaletta, come richiesto tramite lettera protocollata all'indirizzo dell'amministrazione ma non si sono neanche cercate soluzioni alternative per agevolare la quotidianetà, pertanto i richiedenti si sentino discriminati poichè ogni barriera architettonica è un ostacolo, una difficoltà e un pericolo sopratutto con la pioggia".

Per queste ragioni un accorato appello all'amministrazione ad intervenire nel più stretto giro di tempo affinchè "prevalgano i diritti di questi cittadini, in mancanza di interventi tempestivi e concreti ci rivolgeremo anche all'associazione di categoria e al tribunale dei diritti dei disabili per far prevalere l'uguaglianza dei diritti e la pari dignità sociale".



