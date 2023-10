Attualita 648

Sommatino, alla Pro Loco nuovo direttivo: presidente è Indorato

Le elezioni si sono tenute alla presenza del presidente del comitato provinciale Ognibene

Redazione

Aria nuova per la Pro Loco di Sommatino APS, con il nuovo direttivo appena eletto dai soci pronto ad impegnarsi per la valorizzazione del territorio sommatinese. Dopo essersi riunito per la nomina delle cariche, risulta così composto: Ignazio Indorato presidente; Anthea Seggio vice presidente; Francesco Zacco segretario/tesoriere; Salvatore Gattuso, Mirea Caio, Salvatore Presti e Luigi Belfiore consiglieri.

Grande vicinanza da parte dello storico presidente Giovanni Indorato, presente alle votazioni, il quale si è sempre speso per la sua città e per i giovani volontari del servizio civile universale, augurando un futuro roseo all’associazione. Presenti alle votazioni il Presidente Comitato Provinciale Unpli Caltanissetta Loreto Ognibene, il consigliere provinciale e presidente della Pro Loco di Caltanissetta Aps Luca Miccichè e il presidente della Pro Loco di Riesi Giuseppe La Cagnina.

La nuova squadra si muoverà fin da subito impegnandosi a proporre e portare avanti iniziative che mettano in risalto le ricchezze sommatinesi. La Pro Loco proseguirà la sua storia attività collaborando con le altre realtà presenti sul territorio per la promozione culturale e turistica, sfruttando le potenzialità digitali grazie anche all’ausilio dei Volontari del Servizio Civile Universale, già in servizio presso la sede. La presenza di giovani all’interno del CdA porterà sicuramente una ventata di aria fresca e nuove idee che sapranno coinvolgere anche le giovani generazioni, con l’auspicio che possano avvicinarsi sempre di più al mondo associativo e alla promozione del territorio in cui vivono.

Da parte del Comitato Provinciale UNPLI Caltanissetta arrivano i migliori auguri di buon lavoro, garantendo vicinanza e supporto al neo Presidente Indorato e all’intero Consiglio Direttivo



