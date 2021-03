Attualita 82

Solidarietà, istituto bancario dona ad associazione di Caltanissetta 20 tablet per accorciare le distanze

Tutti i soci della Fasted potranno beneficiare di assistenza e servizi online e svolgere attività digitali

Redazione

03 Marzo 2021 15:56

UniCredit ha effettuato una donazione a favore di Fasted Caltanissetta Onlus finalizzata all’acquisto di 20 tablet. La Fasted si occupa della tutela dei soggetti affetti da malattie croniche ereditarie del sangue, quali talassemia, drepanocitosi e talasso-drepanocitosi. L’acquisto dei tablet permetterà all’associazione di digitalizzare tutte le pratiche burocratiche e, soprattutto, di svolgere tutte le attività afferenti ai soci in forma digitale con la creazione di una “community” degli associati per rispettare i criteri di distanziamento sociale imposti dall’attuale quadro epidemiologico da Covid. Tutti i soci potranno, pertanto, beneficiare di assistenza e servizi online. “UniCredit è da sempre vicina alle esigenze dei territori in cui opera – sottolinea Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - Il tema della solidarietà ci sta particolarmente a cuore come banca: noi vogliamo essere non solo finanziatori ma anche protagonisti e facilitatori di un cambiamento nella società. Per UniCredit essere banca del territorio significa anche fornire un contributo concreto alle necessità delle comunità nelle quali la Banca opera supportando il mondo del volontariato, e in Sicilia questo mondo è fatto di tante realtà di assoluto livello. La donazione di UniCredit è stata finanziata dalla UniCreditCard Flexia Classic. É, una carta di credito che raccoglie il 2 per mille di ogni spesa effettuata dai clienti, alimentando così un fondo che la Banca destina ad iniziative di solidarietà nel territorio. Dal 2011 ad oggi, attraverso questo prodotto bancario, la banca ha assegnato in Sicilia oltre 1 milione 800 mila euro a 170 Onlus che operano nell’isola”. La Fasted Caltanissetta Onlus nasce nel 1977 come Associazione Bambino Emopatico Caltanissetta per iniziativa di un gruppo di genitori spinti dall’esigenza di tutelare i loro bambini affetti da malattie croniche ereditarie del sangue, quali talassemia, drepanocitosi e talassodrepanocitosi. L’Associazione assiste, attualmente, 105 soggetti in cura prevalentemente presso la U.O.S.D. di Talassemia del “Sant’Elia” dell’ASP n.2 di Caltanissetta provenienti dalle provincie di Caltanissetta, Agrigento, Catania ed Enna. L’Associazione, ha operato in tutti questi anni incessantemente facendosi promotrice di moltissime iniziative per la ricerca scientifica, la prevenzione, la diagnosi, la cura, l’assistenza burocraticaamministrativa, organizzando diverse iniziative divulgative a vario livello e campagne di educazione alla salute rivolte maggiormente alle scuole medie e superiori, alle parrocchie ed agli uffici di Stato Civile della provincia di Caltanissetta. “Con il progetto denominato “Accorciamo le distanze” l’Associazione – dichiara Filippo Meli, Presidente della Fasted Caltanissetta Onlus - intende dotare i propri soci di moderni sistemi informatici per cercare di tenere vicini, appunto i soci stessi, creando una sorta di “community” degli Associati, in un momento in cui, a causa del Covid, siamo costretti a mantenere le distanze, permettendo così ai nostri assistiti di non doversi allontanare dalle proprie abitazioni, considerando che già sono costretti a recarsi in Ospedale ogni 15 giorni per effettuare la propria terapia trasfusionale salvavita. In tutto questo UniCredit, anche grazie a UniCreditCard, Flexia Classic, continua ad essere accanto alla nostra associazione supportando i nostri progetti a servizio della collettività talassemica e per questo ci sentiamo di ringraziarla per il suo sostegno.”



